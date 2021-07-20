В Министерстве финансов рассказали, каким будет повышение

В Минфине рассказали, как на самом деле вырастит минимальная зарплат

Ранее глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в 2022 году размер минимальной зарплаты в Украине составит 7700 гривен, однако в Минфине позже опровергли данную информацию. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-центра ведомства.

Отмечается, что 15 июля Верховная Рада поддержала бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. В документе предусматривается поэтапное повышение минимальной зарплаты.

С учетом макроэкономического прогноза, заложенного в основу бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет меняться и составит:

1 января 2021 - 6000 грн;

1 декабря 2021 - 6500 грн;

1 октября 2022 - 6700 грн;

1 января 2023 - 7176 грн;

1 января 2024 - 7665 грн.

В результате "минималка" в 2024 году по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 гривен.

Отметим, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум, вследствие чего выросли выплаты по некоторым видам помощи, в том числе по безработице. Теперь размер пособия по ней составит четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, с 1 июля - это 2379 грн.

Также стали выше выплаты по беременности и родам, одиноким матерям и другие.

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