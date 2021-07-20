В Минфине рассказали, как на самом деле вырастит минимальная зарплат
Ранее глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в 2022 году размер минимальной зарплаты в Украине составит 7700 гривен, однако в Минфине позже опровергли данную информацию. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-центра ведомства.
Отмечается, что 15 июля Верховная Рада поддержала бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. В документе предусматривается поэтапное повышение минимальной зарплаты.
С учетом макроэкономического прогноза, заложенного в основу бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет меняться и составит:
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- 1 января 2021 - 6000 грн;
- 1 декабря 2021 - 6500 грн;
- 1 октября 2022 - 6700 грн;
- 1 января 2023 - 7176 грн;
- 1 января 2024 - 7665 грн.
В результате "минималка" в 2024 году по сравнению с нынешним годом вырастет на 1665 грн и составит 7665 гривен.
Отметим, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум, вследствие чего выросли выплаты по некоторым видам помощи, в том числе по безработице. Теперь размер пособия по ней составит четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, с 1 июля - это 2379 грн.
Также стали выше выплаты по беременности и родам, одиноким матерям и другие.
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Как сообщала Politeka, минимальная зарплата в Украине вырастет, в Минфине озвучили цифры
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