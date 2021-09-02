Загрязнение Днепра достигло критического уровня

Люди жалуются на неприятных запах от реки, впрочем сейчас она пахнет, как обычный водоем.

Местные жители говорят, что запах до новой набережной доносится от Бортнической станции из-за ветра, передает "Апостроф".

Кроме того,во время построения набережной, которую открыли в июля 2021 года, весь мусор сбрасывали в реку - неприятный запах люди там ощущают вечером, после 20:00.

Такая ситуация с загрязнением рек сложилась не только в Киеве.

От таких же проблем страдают реки в Одесской, Луганской, Донецкой и Волынской областях.

К слову, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, их осуществлялись ранее при использовании реки как транспортной артерии.

Экологи бьют тревогу и предупреждают, что если ситуация не улучшится, то вода будет загрязняться и далее. Возникнет необходимость полной очистки, а это приведет к значительным нагрузкам на бюджет.

Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.

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