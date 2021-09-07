Можно ли было спасти ребенка.

Тело умершего в Черкассах семилетнего Андрея Лясова передали на вскрытие, и правоохранители поделились подробностями его смерти.

Об этом сообщает «Про все».

«Ответ на вопрос, можно ли было спасти ребенка, даст нам эксперт, который проводит экспертизу и вскрытие», - сказал начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко.

По его словам, анализы позволят установить наличие слюны собак в крови умершего ребенка. Экспертизы покажут, нанесли ли животные травмы, которые присутствуют на теле малыша. Медики ранее выяснили, что, когда мальчика привезли в больницу, на его теле уже образовались пролежни, а это подтверждает, что ребенок, по меньшей мере, на протяжении пяти суток лежал неподвижно.

Владимир Матюшенко сообщил, что травма головы стала причиной смерти ребенка. Полицейский подтвердил, что семья, в которой жил мальчик, на самом деле конфликтная, а ее члены часто провоцировали соседей.

Напомним, что семилетний Андрей Лясов умер в Черкасской областной детской больнице, куда его доставили со следами, в которых свидетели подозревают истязания и пытки. Когда мальчик попал в реанимацию, он уже находился в коме. Сознание к нему так и не вернулось. Сердце ребенка остановилось 5 сентября.

Напомним, что бабушка замученного 7-летнего Андрея рассказала о трагедии

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