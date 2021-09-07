В Херсоне отец решил потанцевать в кафе с двухлетним сыном, взял его на руки, но не удержал и уронил ребенка.

Об этом сообщает «Типичный Херсон».

По данным источника, происшествие случилось в заведении, расположенном на проспекте 200 лет Херсона. Малыша на машине скорой помощи доставили детскую больницу. У него диагностировали ушиб головного мозга. Кроме того, у ребенка подозрение на перелом костей основания свода черепа. Сейчас врачи оценивают состояние мальчика, как тяжелое.

Ранее мы сообщали, что за буллинг в Запорожье директор школы получил штраф. В суде установили, что директор Полтавской школы с 2020 года унижала пятиклассника. В частности, это происходило во время школьных линеек. Информацию о булинге подтвердила адвокат потерпевшего Ирина Вишнякова. Известно, что среди оскорблений, которые произносила директор школы по отношению к ученикам были следующие: "Собака", "Двоечник", "Скотыняка" и "Баран". Среди ее возгласов в деле также фигурируют такие: "Тебе не место в этой школе", "Закрой рот" и "Тебе место в клетке". Адвокат сообщила, что описанное поведение директора на одного из учеников повлияло особенно негативно. Мальчик замкнулся в себе и отказывался ходить в школу. Позже ученики присоединились к издевательствам над мальчиком.

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