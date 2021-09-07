В Черкассах люди принесли цветы и игрушки на прощание с семилетним Андреем, который неделю провел в коме.
Об этом сообщает издание «Обо всем».
Когда мальчика доставили в реанимацию больницы, на его теле были укусы и раны. Тогда появилась версия об издевательствах над ребенком, а под подозрение попали дедушка и бабушка малыша. Жители Черкасс решили принести игрушки, цветы, лампадки.
Люди принесли и плакаты с требованием независимой экспертизы и справедливого расследования гибели мальчика. Андрей с 24 августа находился в реанимации. Мальчика доставили в реанимацию с травмой головы. Кроме того, у ребенка частично отсутствовал половой орган, нижняя губа и уши оказались оторваны. Врачи попытались спасти мальчика, однако его внутренние органы отказали. Андрей жил вместе с дедушкой и бабушкой. Они держали в своем доме среднеазиатских овчарок.
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Журналисты выяснили, что ранее принадлежащие им алабаи уже кусали местную жительницу. По решению суда собак изъяли, но спустя совсем немного времени, они снова вернулись в этот дом. Врачи сообщили, что ребенок долгое время находился дома, прежде чем о произошедшем узнали медики.
На теле семилетнего ребенка обнаружили пролежни. Бабушка Андрея объяснила травмы ребенка падением его с кирпичной кучи, которая находится во дворе дома.
Напомним, что новый поворот появился в трагедии с 7-летним Андреем
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