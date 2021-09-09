В Черновицкой области женщина умерла от укусов шершней.

Об этом сообщает «Молодой Буковинец».

По данным издания, трагедия произошла в селе на территории бывшего Сторожинецкого района. Насекомые напали на местную жительницу. Ей было 65 лет. На место вызвали медиков, но им оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей.

Настоящие шершни по внешним признакам напоминают прочих представителей семейства ос. Спереди этих насекомых отличает округленное брюшко. Кроме того, у них есть более широкая макушка головы.

Аналогично прочим видам, входящим в их семейство, шершни сооружают большие бумажные гнезда. В таких гнездах насчитывается несколько ярусов сот. У некоторых видов их количество достигает десяти.

Организм человека может по-разному реагировать на укусы таких насекомых, от его реакции напрямую зависит уровень их опасности для каждого человека. Обычные шершни обладают менее токсичным ядом чем тот, которым имеют пчелы.

При этом, поскольку их жало не остается в ране жертвы, шершень способен последовательно сделать несколько укусов. Если человек получит значительное количество яда шершня, он может умереть либо столкнуться с серьезным воспалением. Если возле гнезда убить одного шершня, он испустит ферменты, которые заставят его собратьев напасть на обидчика с особой агрессией.

Напомним, что разбитый горем украинец, потерявший жену, сделал признание

Как сообщала Politeka, жизнь украинской заробитчанки оборвалась в аэропорту

Также Politeka писала, из пятерых детей выжили не все