Турецкие следователи пришли к выводу, что украинка Кристина Новицкая, которую нашли в наручниках и с пакетом на голове в доме в Бодруме, совершила самоубийство

Генеральная прокуратура Бодрума приняла решение не возбуждать уголовное дело, пишет CNN Türk.

В начале января 30-летнюю украинку нашли мертвой в арендованном доме в бодрумском районе Мугла. Проживала женщина в элитном комплексе на южном побережье Турции.

Родственники девушки не могли с ней связаться, поэтому попросили соседей пойти проверить все ли с ней в порядке. Соседи не смогли достучаться до Кристины, поэтому вызвали полицию. Когда дверь взломали, девушку нашли без признаков жизни. При этом окна были закрыты, а дверь была заперта на ключ изнутри.

Спустя восемь месяцев дело решили закрыть. По версии правоохранителей, женщина якобы повторила сцену из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью".

В постановлении прокуратуры говорится, что в день трагедии Новицкая сама надела мешок на голову и сковала руки сзади наручниками. Она использовала при этом кислородную маску.

Следователи также указали на то, что в гостиной дома была обнаружена часть трубы водонагревателя, уголь и двухметровый шарф с узлом. По их версии, женщина продумывала другие способы суицида.

Кроме того, правоохранители заявили, что не выявили людей, которые могли бы склонять Новицкую к тому, чтобы она покончила жизнь самоубийством, или же помогали погибшей в этом.

Версия самоубийства озвучивалась и ранее. Но друзья и знакомые девушки в нее не верили. По их словам, Кристина не любила распространяться о личной жизни, но по натуре она была приятным отзывчивым и неконфликтным человеком.

Сообщалось, что украинка работала преподавателем танцев одном из торговых центров в Бодруме и переводчицей с турецкого языка.

При этом Турецкие СМИ писали, что Новицкая была в депрессии. Из-за пандемия девушка лишилась работы, а следовательно, и средств к существованию. Все эти месяцы Кристина якобы находилась в изоляции и принимала антидепрессанты.

Однако знакомая отмечает, что у девушки есть родные в Киеве, если бы она осталась без работы, то вернулась домой. Приятельница считает, что такой версией гибели Новицкой хотят прикрыть кого-то важного.

Также есть расхождения относительно возраста девушки. Одни СМИ пишут, что ей было 30 лет, а другие – 25.

Напомним, жизнь украинской заробитчанки оборвалась в аэропорту: украли все вещи и деньги.

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