В Хмельницком произошло массовое отравление

Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины».

Так, в Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 15 человек, в том числе 14 детей.

"77 пациентов находятся на амбулаторном лечении под наблюдением педиатров и семейных врачей. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. В учебном заведении и в домах заболевших, осуществлено заключительную дезинфекцию", - говорится в оперативном сообщении цента.

К слову, в сети появилась информация, что умершие в больнице маленькие сестры из Винницкой области отравились бледной поганкой.

Правоохранители сообщили, что мать умерших девочек заявила, что не знает, каким образом ее дочерям удалось съесть ядовитые грибы.

Одной девочке было четыре года, а другой 13 лет. Об этом поставили в известность правоохранителей. У сестер диагностировали острое отравление, причиной которого стало неизвестное вещество. Брат маленьких девочек также оказался в больнице. Ему 12 лет.

Полицейские установили, что причиной отравления детей могли стать съеденные ими лесные ягоды или грибы. Первая сестра умерла 5 сентября, а вторая – на день позже.

Напомним, что в реанимации остановилось сердце двух маленьких сестер

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