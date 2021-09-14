Подростку стало плохо за несколько дней до фатального события. За ним наблюдали медики, но в больницу не спешили отправлять, так как видимых причин ухудшения самочувствия не было

12 сентября в детском лагере в Пуще Водице умеp Павел Теpовец из Кpопивницкого. 12-летний мальчик приехал сюда в начале осени по путевке на 21 день, которую семья получила бесплатно как малообеспеченная.

Мальчик пожаловался на слабость 9 сентября и с тех пор находился под наблюдением медиков, которые постоянно мониторили его давление и температуру. Эти показатели были в норме. Перед внезапной смертью Павел рисовал и готовился к обеду.

В администpации лагеря сообщили, что в 12:40 медсестра нашла мальчика без сознания. На место тут же вызвали "скорую помощь". К сожалению, в 13.20 реанимационная бригада констатировала смерть Павла.

В лагере не могут предположить, что стало причиной гибели ребенка. И полиция, и медики, и администрация ждут результатов экспертизы.

В настоящее время в детский центр никого не пускают, так как идут следственные мероприятия. То, что случилось, стало для всех ударом. По информации администрации лагеря, были предприняты все необходимые действия, чтобы спасти ребенка.

Отметим, Павел жил в Кропивницком вместе с отцом Игорем Теровцом, у которого несколько лет выявили тяжелую форму сахарного диабета и остеомиелит. Мужчина получил инвалидность и передвигается на инвалидной коляске. Друзья семьи говорят, что они хоть и бедно жили, но отец любил сына и тянул его как мог.

Похороны мальчика состоятся 14 сентября.

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