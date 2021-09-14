В Киеве скоро будут снова штрафовать за нарушение правил карантина в заведениях.

Об этом сообщил Олег Рубан, председатель Главного управления Госпродпотребслужбы Киева, - передает «РБК-Украина».

"Да, будут штрафы. Если будет внедрена желтая зона Госкомиссией. Будем действительно выносить штрафные санкции", - сказал Рубан.

Чиновник сообщил, что переход к желтой зоне карантина может произойти на будущей неделе, либо через одну. Рубан добавил, что штрафы для заведений Киева начнутся с суммы в 34 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, как будет работать общественный транспорт, если в Украине ужесточат карантин. В правительстве подтвердили, что останавливать транспорт не планируют, даже если определенная область перейдет в красную зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. При этом, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что от водителей потребуют обязательной вакцинации. Если определенный регион перейдет в желтую зону, водитель будет обязан сделать не менее одной прививки от коронавируса. Два укола предстоят водителям, которые будут вынуждены работать в регионах с красным уровнем эпидемической опасности. Пассажирам предстоит соблюдать знакомые правила с социальной дистанцией и маской в транспорте.

Напомним, что ужесточение карантина, вводятся новые правила

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