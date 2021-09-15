Ученые сделали прогноз, согласно которому до 24 сентября в Украине суточный прирост больных коронавирусом достигнет шести тысяч человек.

Об этом сообщили в НАН Украины.

Ученые рассказали, что благодаря теплым дням без дождей существенно увеличилось количество личных контактов среди людей. Свой прогноз ученые сделали на основе статистики, получаемой, начиная с 17 мая 2001 года. В НАН подчеркнули, что распространение эпидемии в стране ускорилось за две последних недели. Время удвоения количества случаев коронавируса сократилось до двух недель.

Опережающий рост зафиксировали в главных эпидемических параметрах: количестве госпитализаций, смертей и новых случаев. Еще две недели назад ситуация оставалась стабильной и сопоставимой с прошлым годом. Среднее число новых случаев коронавируса достигло 2950 в день. Оно за две недели увеличилось вдвое.

Средний показатель смертности достиг – 58 человек в день. Этот показатель продемонстрировал рост на 41% за две недели. В соответствии с прогнозом, средний показатель новых случаев достигнет 3638 в период с 15 до 21 сентября.

А с 22 по 28 сентября он возрастет до 5208. При этом смертность от коронавируса уменьшилась до 2,5 – 3%. По данным НАН, резко возросло количество новых случаев коронавируса, которые обнаруживают у детей.

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