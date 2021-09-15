В Украине в 2022 г. студентам планируют поднять стипендии.

Об этом сообщил Сергей Марченко министр финансов Украины на заседании Кабмина.

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Отметим, что заявление прозвучало на презентации госбюджета Украины – 2022. Согласно проекту изменений, студентам вузов планируют повысить стипендию до 2 тысяч гривен. Таким образом, повышение составит 700 грн.

Повышенную стипендию хотят увеличить до 2550 гривен. В данном случае повышение составит 890 грн. Студентов профессионально-технических учебных заведений также ждет повышение. Для них стипендию поднимут до 1250 грн. То есть, повышение составит 760 грн. На образование в целом. в бюджете 2022 предусмотрели более 185 млрд. грн. При этом у вузов есть возможность дополнительно привлечь еще 7 миллиардов гривен.

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Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщал, что академические стипендии в нашей стране в последний раз повышали еще в 2017 году. 15 сентября правительство утвердило госбюджет на 2022 год.

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В нем доходы предусмотрены в 1,278 триллиона гривен, а расходы – 1,466 триллиона гривен. Предельный дефицит удалось снизить до 3,5 процентов при сравнении с прошлым бюджетом прошлого года. Ранее мы также сообщали, что в Кабинете министров Украины. анонсировали доплаты пенсионерам.

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