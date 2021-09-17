В ближайшие дни метеозависимым людям стоит быть особенно осторожными

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 17 и 18 сентября ожидается повышенная геомагнитная активность. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и привести к неприятным последствиям.

По данным экспертов, ближайший месяц сильных магнитных бурь не предвещается. Незначительная активность в 4 балла из 10 будет наблюдаться только сегодня и завтра, 17 и 18 сентября, а также 3 октября.

Однако, даже несильная геомагнитная активность может иметь последствия для метеозависимых людей. Так, некоторые могут почувствовать недомогание, усталость, нарушение сна, головные боли, раздражительность, скачки давления и прочие не очень приятные симптомы.

Уберечь себя и улучшить самочувствие в дни магнитных колебаний помогут простые рекомендации: посоветуйтесь со своим врачом относительно медикаментов и приготовьте их; откажитесь от вредной пищи, сигарет, алкоголя; больше гуляйте на свежем воздухе; старайтесь хорошо отсыпаться, меньше нервничать; отложите важные дела и решения на более благоприятное время.

Напомним, Три магнитные бури настигнут украинцев в октябре: чего лучше не делать в эти дни.

Как сообщала Politeka, Мощные магнитные бури накроют уже 2 и 3 сентября, названо точное время: как защитится.

Также Politeka писала, что Магнитные бури ударят по украинцам уже в начале сентября, названы точные даты: к чему готовиться.