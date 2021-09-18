Осень окончательно вернется в Украину, накрыв дождями практически все регионы

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре прогнозируют осадки во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей. Там еще на день задержится комфортная температура. Остальным повезет чуть меньше.

В западных областях уже несколько дней идут дожди, поэтому суббота станет для жителей региона очередным дождливым днем. Температура в западных регионах будет колебаться в районе 14-19 градусов. Ближе к Центру будет теплее, а на крайнем Западе – холоднее.

В центральных областях пройдут дожди, которые опустят температуру до 17-21 градуса. Холоднее всего будет в Киеве.

На Юге также ожидаются осадки, а температура упадет до 20-23 градусов. Сезон отпусков резко оборвется, ведь отдыхать возле моря будет некомфортно.

В восточных областях пройдут дожди. Осадки обойдут стороной лишь две области. Там температура будет колебаться в районе 20-22 градусов.

Отметим, что уже в воскресенье дожди доберутся до всех без исключения украинских областей. Температура продолжит снижаться, а на Западе и вовсе похолодает до 7-8 градусов.

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