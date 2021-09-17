В украинских больницах реанимационные кровати на четверть заняты людьми с коронавирусом.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные кровати заняты на 27%», - отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, кровати с кислородом в нашей стране заняты больными коронавирусом на 22%. Радуцкий сообщил, что на 10% использованы аппараты ИВЛ. По его словам, наибольшая занятость медицинских коек с подключенным кислородом зафиксирована в Черновицкой области. Там этот показатель достиг 55%. На втором месте Тернопольская область с отметкой в 40%.

Отметим, что по состоянию на 17 сентября показатели госпитализаций с коронавирусом указывают на превышение в восьми областях. При этом, все регионы нашей страны пока остаются в рамках зеленой зоны эпидемической опасности. Эту информацию подтверждает официальная статистика Минздрава. В соответствии с нормой, количества госпитализированных жителей с COVID-19 не должно превышать 50%. Но превышение есть в этих областях: Харьковской - 56,8%, Сумской - 58,9% Ровенской - 60%, Николаевской - 104,7%, Львовской - 79,2%, Ивано-Франковской - 61,9%, Днепропетровской - 52,9%, Винницкой - 80,6%.

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