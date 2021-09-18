Синоптик рассказал о последствиях глобального потепления и будущей погоде в Украине

Украинцам нужно быть готовым к увеличению количества природных катаклизмов. Однако спрогнозировать когда именно это может произойти невозможно.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Кроме того, он отметил, что количество зимних дней в Украине с годами будет уменьшаться. Через 10-20 лет их вообще станет очень мало при сохранении текущих тенденций в температуре воздуха.

Климатические изменения в Украине заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода. Температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть за 20 лет она вырастет почти на градус, а это очень много.

При таких условиях будут возникать всевозможные опасные природные явления. При этом таких масштабных стихийных явлений, которые наблюдались в Европе или в Америке.

Стоит отметить, что климат в нашей стране станет предельно сухим. Из Прикаспия начнут приходить сухие массы воздуха и нести с собой высокую температуру.

Однако возникнут атмосферная разбалансировка, которая принесет с собой морозы и сильные снегопады из Арктики. Полная трансформация климата в нашей стране, по мнению специалистов, займет от 50 до 100 лет.

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