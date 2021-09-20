Синоптик рассказала, когда в Украине может заснежить

Наталка Диденко на своей странице в Фейсбук сообщила, что в ближайшее время в Укаине похолодает.

Так, температура воздуха 21-го сентября в большинстве областей составит максимально лишь +7 + 12 градусов.

Немного теплее на Юге, Луганщине, Донбассе, в Днепре с районами, +12+18 градусов. Холодные ощущения будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами.

"Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковщины. На остальной территории Украины, а это Юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны", - заявила Диденко.

По словам синоптика, в среду, 22-го сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах из-за низкой температуры воздуха возможен снег.

"Главное, чтобы в душе было тепло, сейчас осень, потом Зима и снова придет Весна... Лето. Все будет хорошо, осень должна быть и мы воспринимаем все, как всегда закономерность", - пишут украинцы.

Напомним, что стало известно, когда в Украине пойдет первый снег: когда осень преподнесет сюрприз.

Как сообщала Politeka, грозы и жара разделят Украину, погода резко испортится: каким регионам не повезет.

Также Politeka писала, что сильная гроза надвигается на южный регион, украинцев предупредили об опасности.