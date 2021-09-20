В Казахстане в столичной перестрелке погибли пять человек и еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным мужчина 1967 года рождения начал стрелять, вооружившись охотничьим ружьем. Его жертвами оказались судебные приставы. Местные правоохранители отметили, что мужчина открыл огонь, когда представители власти попытались его выселить из частного дома на основании решения суда.

В перестрелке от пуль мужчины погибли двое полицейских, которые в этот момент находились при исполнении, а также приставы. Мужчину обезвредили и задержали. В настоящее время правоохранители заняты подтверждением его личности. Также стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии и общее количество пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области посетитель ресторана открыл огонь по гостям. Стрелком оказался 28-летний мужчина. Он уже получил официальное подозрение от правоохранителей. На улице Ярослава Мудрого молодой человек произвел несколько выстрелов в воздух из автоматического оружия. Прохожие убежали с места происшествия. Выстрелы раздались недалеко от летней площадки заведения. В этот момент на улице, рядом с рестораном, а также в его зале находилось множество людей.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия