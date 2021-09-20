Землетрясение произошло в Донецкой области
Главный центр специального контроля зарегистрировал подземные толчки магнитудой 3,3 в 5:21 утра 19 сентября.
В эпицентре землетрясения оказался Добропольский район Донецкой области. Точное место расположено в 12 километрах к юго-западу от райцентра.
Согласно карте Центра, ближе всего к эпицентру находится село Шиловка. Почувствовать сейсмические толчки могли также жители Мирного, Васильевки, Юрьевки, Каменки и соседних населенных пунктов.
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В ГЦСК отметили, что почувствовать землетрясение могли отдельные люди в помещениях. Наиболее чувствительными к сотрясениям земной коры являются люди, которые находятся в состоянии покоя и живут на верхних этажах.
Однако угрозы для населения в результате возникновения сейсмических волн не было.
Напомним, что землетрясение на указанной территории было также 7 августа 2020 года, тогда магнитуда была несколько меньше - 2,9.
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