Землетрясение произошло в Донецкой области

Главный центр специального контроля зарегистрировал подземные толчки магнитудой 3,3 в 5:21 утра 19 сентября.

В эпицентре землетрясения оказался Добропольский район Донецкой области. Точное место расположено в 12 километрах к юго-западу от райцентра.

Согласно карте Центра, ближе всего к эпицентру находится село Шиловка. Почувствовать сейсмические толчки могли также жители Мирного, Васильевки, Юрьевки, Каменки и соседних населенных пунктов.

В ГЦСК отметили, что почувствовать землетрясение могли отдельные люди в помещениях. Наиболее чувствительными к сотрясениям земной коры являются люди, которые находятся в состоянии покоя и живут на верхних этажах.

Однако угрозы для населения в результате возникновения сейсмических волн не было.

Напомним, что землетрясение на указанной территории было также 7 августа 2020 года, тогда магнитуда была несколько меньше - 2,9.

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