Трагедия произошла с 16-летним парнем на рыбалке
Как сообщает пресс-служба Бориспольского районного управления полиции, 19 августа около 15 часов дня они получили сообщение из больницы о том, что несовершеннолетний во время рыбалки получил электрический разряд несовместим с жизнью.
Установлено, что два несовершеннолетних товарища пришли, чтобы порыбачить на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин. 16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач и получил при этом разряд.
Скорая, которая прибыла на место ЧП, смогла только констатировать смерть парня.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Полиция обратилась к родителям, призвав напомнить детям об обязательности соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов (линий электропередач, электроустановок, электрощитовых), что является залогом безопасности и сохранения жизни и здоровья.
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