В Пенсильвании праздник в честь дня рождения ребенка из-за спора о подарках закончился стрельбой.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным правоохранителей, пострадали три человека. Их забрали в больницу, где сейчас продолжают получать помощь. Руководитель местной полиции Джон Мархефк рассказал о возрасте пострадавших. Среди них оказались 16-летний парень, 19-летняя девушка и 23-летний мужчина.

Правоохранители рассказали, что причиной стрельбы стали подарки. Отец ребенка и один из гостей устроили спор о том, каким образом лучше перевести эти самые подарки. Так началась словесная перепалка, после этого участники спора начали драться. Закончилось все тем, что мужчина открыл огонь. Будущего отца задержали. Сейчас он находится под стражей. Чтобы выйти ему предстоит заплатить залог в 250 тыс. долларов.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане судебные приставы пришли в дом к мужчине, чтобы выселить его на основе решения суда. Последний открыл огонь, из-за чего были убиты пять человек, а еще несколько оказались ранены. Известно, что мужчина 1967 года использовал охотничье ружье. Судебные приставы оказались первыми жертвами. Двое полицейских также погибли во время этой перестрелки. Правоохранители были при исполнении.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.