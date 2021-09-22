Начиная с 2023 года граждан Украины обяжут платить за земельные участки, даже при отсутствии прибыли от них.

Об этом сообщает UBR.

Речь идет о вводе «минимального налогового обязательства». Сумма, которую придется отдать государству, зависит от того, во сколько оценен определенный земельный участок. Отчисления обладателям земли придется совершать каждый год. Такие изменения включены в законопроект №5600. Нардепы уже поддержали этот документ в первом чтении. По словам Михаила Соколова, заместителя председателя Всеукраинской аграрной рады, за один гектар пашни в среднем приходится платить около 28 тысяч гривен.

Согласно документу, обладатель земли на протяжении двух лет будет вынужден платить четыре процента от ее стоимости каждый год. Затем налог автоматически возрастает до пяти процентов в год. В пересчете это значит, что за каждый гектар придется платить в среднем 1120 грн. После подорожания налог увеличится до 1400 грн.

ФОПов обяжут самостоятельно рассчитывать МНО. Также предприниматели будут обязаны вносить эту информацию в декларацию. Физические лица до 1 июля получат соответствующие платежки от представителей налоговой службы. Отметим, что указанный законопроект касается земли, расположенной за границами населенных пунктов.

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