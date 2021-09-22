Юная девушка решила свести счеты с жизнью
Так, 17-летняя девушка едва не прыгнула с 25 этажа.
К счастью, вовремя подоспели полицейские - сначала они пытались поговорить с ней, но она на контакт не шла, и внезапно просто сорвалась вниз.
Подростка спасла молниеносная реакция правоохранителей.
Успокоившись, девушка рассказала, что решилась на суицид из-за семейных проблем.
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В полиции назвали имена полицейских, спасших девушку- это Алексей Савкин и Владимир Кияница.
Спасение попало на видео.
К слову, в Черкассах киллер расстрелял из автомата мужчину
Как сообщает Национальная полиция Украины, пострадавший скончался от ран в больнице.
В преступлении подозреваются лица одетые в черную форму, которые на автомобиле «Шкода» исчезли в неизвестном направлении.
На выезде из города Черкассы в направлении Канева был обнаружен горящий автомобиль «Шкода». В автомобиле обнаружено охотничье оружие «Сайга».
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
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