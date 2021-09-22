На украинской трассе столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Chery Tiggo

В Вознесенске на улице Болгарская произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Что стало причиной аварии - пока неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

62-летний водитель Daewoo погиб на месте происшествия. 43-летний водитель другого автомобиля и трое его пассажиров 13-ти, 38-ми и 39-ти лет с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Судя по снимкам машины разбиты и превратились на груду метала.

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов обратиться по адресу: г. Николаев, вул. Спасская, 12 или позвонить по телефону 050-013-01-48 или 102.

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