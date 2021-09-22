В Хустском районе Закарпатской области произошла серьезная ДТП
На Закарпатье произошло ДТП, в которое попали мать и ребенок. Женщина была за рулем, а младенец находился в автокресле. Машина в результате ДТП съехала в кювет и перевернулась.
Детали сообщило издание "Первый".
Между селами Долгое и Приборжавское женщина ехала на легковом авто. Жительница Закарпатья не справилась с управлением и произошло серьезное ДТП.
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В салоне находился ее ребенок - 6-месячный младенец. В результате аварии младенец сильно пострадал, ведь в ДТП маленький ребенок вылетел в лобовое стекло авто.
Как рассказали врачи Иршавской районной больницы, младенец получил черепно-мозговую травму. Кроме этого, врачи подозревают, что у малыша может быть перелом костей черепа.
Ребенка уже перевели в областную детскую больницу в Мукачево, его сопровождал врач-реаниматолог.
Тем временем стало известно, что сама женщина, находившаяся за рулем, сильно не пострадала. Она получила ушиб мягких тканей, однако ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, что автобус с Донбасса разбился в РФ, много жертв.
Как сообщала Politeka, жизнь девушки трагически оборвалась на украинской трассе, фото ДТП.
Также Politeka писала, что 15-летний подросток сел за руль и попал в ДТП, врачи спасают пострадавших.