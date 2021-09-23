В Украине сохранится холодная погода с дождями, а в Карпатах даже с мокрым снегом

О том, чего ждать 23 сентября, рассказали синоптики. Так, в прогнозе Укргидрометцентра сообщается, что в большинстве областей в четверг пройдут небольшие дожди. Исключением станут только Юг и Запад страны, где осадков не ожидается. При этом жители южных областей даже смогут насладиться солнцем.

Кроме того, в Карпатах ночью прогнозируют мокрый снег, а также морозы до – 2 градусов.

В среднем температура в Украине будет держаться в районе от +2 до +7 градусов ночью и от +7 до +12 градусов днем. На Юго-Востоке будет немного теплее: от +4 до +9 градусов ночью и от +10 до +15 градусов днем.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбук заметила, что 23 сентября в Украине воцарится едва ли не самая холодная погода в Европе. В то же время, она отметила, что уже с выходных погода начнет улучшаться, а столбики термометров поползут вверх.

Напомним, заморозки и сильный ветер обрушатся на Харьковщину, появился прогноз.

Как сообщала Politeka, дожди атакуют Украину с новой силой, температура продолжит падать.

Также Politeka писала, что в Украине ударили морозы и выпал снег, где похолодало до -6.