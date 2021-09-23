Гороскоп на октябрь 2021 сулит трем знакам Зодиака большой денежный успех

Есть знаки Зодиака, которым астрологи пророчат неслыханный финансовый успех в октябре нынешнего года. Эти везунчики будут особенно обласканы судьбой во всем, что касается карьеры и финансов. Деньги придут откуда не ждали.

Об этом пишет Nashemisto.

Овен

Овну в октябре не придется жаловаться на недостаток денег, их ожидает резкое улучшение материального состояния. Однако следует помнить об осторожности — астрологи советуют не рисковать на фондовом рынке или бирже. Лучше развернуть бурную деятельность в этом направлении ближе к Новому году.

Весы

Звезды будут покровительствовать любым действиям, связанным с деньгами. Финансовые дела Весов пойдут в гору, так что самое время купить лотерейный билетик. Не стоит игнорировать предложения о смене рода деятельности - они могут быть перспективными. Не исключены премии, неожиданная прибыль в виде подработки.

Дева

Для Дев в октябре начнется период успешных денежных операций с валютой. Однако стоит просчитывать все ходы наперед и быть рассудительным. Особенно удачной в плане денег станет вторая половина октября 2021. Астрологи советует вкладывать средства в крупные проекты.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.

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