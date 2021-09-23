В морге нашли тело журналиста, который находился во всеукраинском розыске

Как передает Politeka.net со ссылкой на ТСН, о трагедии сообщил представитель Нацполиции Сергей Крета.

Известно, что мужчину разыскивали с 1 августа. 57-летний Ярослав Буяк ушел из дома и не вернулся. Также он перестал выходить на связь со знакомыми. Как сообщал его друг Владимир Андриишин, последний раз он выходил на связь с коллегой 26 июля. После этого телефон Буяка был выключен, близкие и родственники не могли с ним связаться. Кроме этого, выяснилось, что документы журналиста находились в его тернoпольской квaртире. Именно Владимир Андриишин сообщил в полицию об исчезновении друга.

На днях тело мужчины обнаружили в морге, где оно хранилось с 30 августа. Как оказалось, мужчина находился на стационарном лечении в больнице, где и скончался. На данный момент правоохранители пытаются установить причину смерти мужчины.

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