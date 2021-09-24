Страшное горе настигло певца Богдана Муху, принимавшего участие в вокальном шоу "Голос країни" в прошлом году

Мужчина узнал о смерти матери и приехал в родной Житомир, чтобы организовать похороны, как выяснилось, что его бабушка и тетя тоже погибли.

В полиции рассказали детали трагедии, передает Politeka.net.

Так, 19 сентября на линию "102" поступило сообщение о констатации смерти 53-летней женщины, как позднее выяснилось, матери Богдана Мухи. Она пришла в гости к старенькому дедушке, которому помогала по хозяйству. Женщина жаловалась на плохое самочувствие, но "скорую" отказалась вызывать, думая, что скоро поправится. Но через несколько часов она умерла на руках у хозяина квартиры.

"Голову склонила вниз, я говорю: "Оксана, не умирай", — говорит свидетель Станислав Котвицкий в сюжете ТСН. По предварительной информации, смерть наступила в результате отравление грибами, бледной поганкой, которые женщина употребляла в пищу накануне. Окончательную причину установит экспертиза.

Выяснилось, что грибы ела не только мать участника "Голосу країни", но его бабушка и тетя. Собирали грибы они не сами, их угостил приятель.

Узнав о смерти матери, Богдан Муха примчался домой, но двери никто не открыл. На место прибыли правоохранители и сотрудники ГСЧС, которые помогли парню попасть внутрь. В квартире были обнаружены тела его родственниц. Певец удивляется, почему никто из них не обратился за помощью в больницу.

"Для меня это загадка, потому что бабушка медик", — говорит Богдан.

Знакомые погибших не могут поверить в случившееся.

"Это трагедия для всего дома. Была семья, и нет семьи", — говорит соседка Татьяна Пазич.

По факту открыто уголовное производство, следствие продолжается.

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