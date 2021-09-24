В Украину привезли тело умершего в польском вытрезвителе 25-летнего Дмитрия Никифоренко с гримом на лице.

Об этом сообщают Факты.

Известно, что украинец умер в Польше после издевательств местных правоохранителей. Его тело привезли на родину со множеством грима на лице, спустя две недели со дня смерти.

Родители рассказали, что в момент похорон, им не позволили даже поцеловать и обнять сына, который уже находился в гробу. Правоохранители отметили, что прикосновения к телу умершего остаются под запретом, поскольку расследование его смерти продолжается. Именно эти полицейские объяснили и переизбыток грима, который нанесли на лицо покойного.

За доставку умершего из Польши в Украину пришлось заплатить около 4 тыс. евро. Деньги помогли собрать в немировском лицее № 2, где учился умерший украинец. Помощь пришла от коллег, друзей, одноклассников и земляков.

«Дима откладывал деньги на свадьбу, а получилось, что на похороны. Главным для нас было снять с сына клеймо наркомана и алкоголика», - поделился отец умершего.

Мужчина добавил, что его сын с ранних лет посвящал время занятиям уличной гимнастикой. По словам отца, Дмитрий не нарушал техники безопасности и трудовой дисциплины. В ноябре молодой человек планировал жениться.

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