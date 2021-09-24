Звезда американского кино Бэзил Хоффман скончался на 84 году жизни

Бэзил Хоффман родился 18 января 1938 года в городе Хьюстон, что в штате Техас. По образованию известный американский актер - экономист, однако по специальности не работал. После окончания университета Тюлейна Хоффман переехал в Нью-Йорк и учился в академии драматических искусств. Актер снялся в нескольких рекламных роликах и отправился покорять Голливуд.

За почти 50-летнюю карьеру Бэзил Хоффман сыграл более 200 второстепенных ролей в фильмах, в том числе и таких, которые удостоены премии "Оскар". Украинцам Хоффман известен благодаря эпизодической роли в легендарном фильме "Санта Барбара".

Кроме актерской карьеры, Бэзил был автором книг "Холодное чтение" и "Как это хорошо делать", "Актерская игра и как это делать хорошо", "Актерская игра и как это делать хорошо: второе издание".

Известный актер скончался 17 сентября, об этом сообщил менеджер Бэзила Хоффмана Брэд Лемарк. Однако никаких подробностей пока нет.

Sad news to report today on the passing of my longtime client (40 years!) & friend Basil Hoffman. Basil was a prolific, career character actor who earned over 200 credits in film, television and stage. Classy guy. Classic talent. Untouchable legacy. Well-earned, respected career. pic.twitter.com/u7frjRWbwR — Brad Lemack (@BradLemack) September 23, 2021

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