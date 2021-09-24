Звезда американского кино Бэзил Хоффман скончался на 84 году жизни
Бэзил Хоффман родился 18 января 1938 года в городе Хьюстон, что в штате Техас. По образованию известный американский актер - экономист, однако по специальности не работал. После окончания университета Тюлейна Хоффман переехал в Нью-Йорк и учился в академии драматических искусств. Актер снялся в нескольких рекламных роликах и отправился покорять Голливуд.
За почти 50-летнюю карьеру Бэзил Хоффман сыграл более 200 второстепенных ролей в фильмах, в том числе и таких, которые удостоены премии "Оскар". Украинцам Хоффман известен благодаря эпизодической роли в легендарном фильме "Санта Барбара".
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Кроме актерской карьеры, Бэзил был автором книг "Холодное чтение" и "Как это хорошо делать", "Актерская игра и как это делать хорошо", "Актерская игра и как это делать хорошо: второе издание".
Известный актер скончался 17 сентября, об этом сообщил менеджер Бэзила Хоффмана Брэд Лемарк. Однако никаких подробностей пока нет.
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