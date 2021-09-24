Страшне горе наздогнало співака Богдана Муху, який брав участь у вокальному шоу "Голос країни" минулого року

Чоловік дізнався про смерть матері і приїхав до рідного Житомира, щоб організувати похорон, як з'ясувалося, що його бабуся і тітка теж загинули.

В поліції розповіли деталі трагедії, передає Politeka.net.

Так, 19 вересня на лінію "102" надійшло повідомлення про констатацію смерті 53-річної жінки, як пізніше з'ясувалося, матері Богдана Мухи. Вона прийшла в гості до старенького дідуся, якому допомагала по господарству. Жінка скаржилася на погане самопочуття, але "швидку" відмовилася викликати, думаючи, що скоро видужає. Але через кілька годин вона померла на руках у господаря квартири.

"Голову схилила вниз, я кажу: "Оксана, не вмирай", - каже свідок Станіслав Котвицький у сюжеті ТСН. За попередньою інформацією, смерть настала в результаті отруєння грибами, блідою поганкою, які жінка вживала в їжу напередодні. Остаточну причину встановить експертиза.

З'ясувалося, що гриби їла не тільки мати учасника "Голосу країни", але його бабуся і тітка. Збирали гриби вони не самі, їх пригостив приятель.

Дізнавшись про смерть матері, Богдан Муха примчав додому, але двері ніхто не відчинив. На місце прибули правоохоронці та співробітники ДСНС, які допомогли хлопцеві потрапити всередину. У квартирі були виявлені тіла його родичок. Співак дивується, чому ніхто з них не звернувся за допомогою до лікарні.

"Для мене це загадка, бо бабуся медик", - каже Богдан.

Знайомі загиблих не можуть повірити в те, що трапилося.

"Це трагедія для всього будинку. Була сім'я, і немає сім'ї", - каже сусідка Тетяна Пазич.

За фактом відкрито кримінальне провадження, слідство триває.

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