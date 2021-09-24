В Україну привезли тіло померлого в польському витверезнику 25-річного Дмитра Никифоренка з гримом на обличчі.

Про це повідомляють Факти.

Відомо, що українець помер у Польщі після знущань місцевих правоохоронців. Його тіло привезли на батьківщину з безліччю гриму на обличчі, через два тижні з дня смерті.

Батьки розповіли, що в момент похорону, їм не дозволили навіть поцілувати і обійняти сина, який вже знаходився в труні. Правоохоронці зазначили, що дотики до тіла померлого залишаються під забороною, оскільки розслідування його смерті триває. Саме ці поліцейські пояснили і надлишок гриму, який нанесли на обличчя покійного.

За доставку померлого з Польщі в Україну довелося заплатити близько 4 тис. євро. Гроші допомогли зібрати в Немирівському ліцеї № 2, де навчався померлий українець. Допомога прийшла від колег, друзів, однокласників та земляків.

"Діма відкладав гроші на весілля, а вийшло, що на похорон. Головним для нас було зняти з сина клеймо наркомана і алкоголіка», - поділився батько померлого.

Чоловік додав, що його син з ранніх років присвячував час занять вуличною гімнастикою. За словами батька, Дмитро не порушував техніки безпеки і трудової дисципліни. У листопаді молодий чоловік планував одружитися.

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