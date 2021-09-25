Магнитные бури внезапно ударят по Земле

Хотя ранее прогнозировалось, что последняя магнитная буря в сентябре будет 21 числа, однако все изменили внезапные взрывы на Солнце. Поэтому в течение ближайших нескольких дней снова возможны магнитные бури, предупреждают специалисты из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ЛРАС) Физического института РАН.

«Через 2−3 дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь. Это, однако, произойдет только в случае „удачного“ расположения вспышки вблизи направления на Землю», — говорится в сообщении от 23 сентября.

Отмечается, что произведшее в космосе озадачило даже ученых.

«Весьма необычная ситуация, произошедшая сегодня с космическим аппаратом GOES-16, могла поставить в тупик специалистов и просто людей, следящих за солнечной активностью. Аппарат, одной из задач которого является непрерывный мониторинг вспышек на Солнце, пропустил четвёртое по силе событие этого года», - говорилось в сообщении.

В дни магнитных бурь советуют избегать вредной пищи и алкоголя, больше времени проводить на свежем воздухе, а также иметь под рукой необходимые лекарства.

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