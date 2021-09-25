Украинский боксер Александр Усик перед боем встретился со своим соперником из Великобритании Энтони Джошуа
Александр Усик готовится к важному бою с британцем Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября, начало по ориентировочному времени в 23:45, сообщает Politeka.net.
Судя по видео, размещенным в Инстаграм, обстановка была очень дружелюбной. Оба спортсмена встретились перед поединком, а Александр Усик даже попросил сфотографироваться с соперником. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах украинец подошел к Энтони Джошуа с телефоном, чтобы сделать селфи.
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"Чемпион уважает Чемпиона🐐🔥
Беззаботное общение между Энтони Джошуа и Александром Усиком во время выбора перчаток доказывает, что не все боксерские поединки включают насилие и ненависть по отношению к противнику", - написали в одном из пабликов.
За семь часов публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев.
"Мне нравится эта дружелюбная атмосфера. Однако Эй Джей все равно победит", "Верю в победу Александра Усика", - прокомментировали пользователи сети.
Отметим, 24 сентября прошла официальная пресс-конференция перед боем Усик – Джошуа, на которой последний признался, что любит украинский стиль и людей.
Напомним, что Джошуа удивил признанием перед поединком с Усиком
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