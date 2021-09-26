Британский боксер Энтони Джошуа после боя с Александром Усиком отправился в больницу из-за полученной травмы

В ночь на 26 сентября в Лондоне состоялся долгожданный боксерский поединок, по итогам которого украинец Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO.

Как стало известно, еще во время боя у его соперника, Энтони Джошуа, возникли проблемы со зрением. У боксера подозревают перелом стенок глазницы, о чем рассказал его промоутер Эдди Хирн.

«Сейчас он отправится в больницу, я не знаю, если он сломал себе глазницу, это выглядит не очень хорошо», - заявил он в комментарии сайту Boxingscene.

Хирн рассказал, что Джошуа не видел, что происходит на ринге, где-то с девятого раунда. По большей мере это было связано с тем, как сильно опухло его лицо в районе глаз. Тем не менее боксер продолжил поединок.

Несмотря на травму сразу после боя британец заявил, что хочет немедленно провести реванш. Стоит отметить, что такая возможность действительно была прописана в их с Усиком контракте. Вероятно, этот бой пройдет уже в начале 2022 года.

Напомним, Кароль, Сумская, Потап и другие звезды засыпали Усика поздравлениями.

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