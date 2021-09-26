Украинцы пришли в бешенство из-за проблем с просмотром боя Усик - Джошуа, возникших на популярном медиасервисе

Накануне украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO и IBO, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. Однако, как выяснилось, следить за трансляцией боя смогли не все украинцы.

Так, многие зрители столкнулись с проблемой из-за подписки на известный платный медиасервис, который во время трансляции боя неожиданно перестал работать.

О проблеме разъяренные пользователи сообщили в социальных сетях.

«Зла не хватает. Плачу бабки и все равно пиратку приходится искать!», «Соточку не пожалел ради такого боя, а сервис так подвёл, кому теперь писать, чтобы вернули деньги … и бой не глянул, и головняк», «Не покупайте права на бой, если не можете предоставить просмотр зрителям Не работает трансляция, за что мы платили деньги?», «Как понимать "Сервер временно недоступен"?! Вы же понимали, что этот бой будут смотреть миллионы людей - почему не подготовили для этого соответствующие технические условия?! Позорище!», «Алло! Только что купили бой и всё лягло вы че так страну подставляете», - возмутились украинцы.

Напомним, бой Усика - Джошуа за звание чемпиона мира: самые яркие моменты и кто победил.

Как сообщала Politeka, Джошуа увезли в больницу после боя с Усиком, боксер хочет "отомстить" украинцу.

Также Politeka писала, что Кароль, Сумская, Потап и другие звезды засыпали Усика поздравлениями.