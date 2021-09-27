Астрологи составили гороскоп до конца октября перечислив знаки Зодиака, которым повезет разбогатеть
Гороскоп на октябрь поведает про три знака Зодиака, которых звезды осыпят сказочным везением в конце осени. Трем знакам Зодиака невероятно повезет с финансами.
Об этом пишет Slovofraza.
Лев
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Больше всего с финансами повезет тем Львам, которые являются представителями профессий, связанных с недвижимостью. Хотя работы предстоит много, но результат того стоит. Львов ждет успех, вместе с которым в их кошелек придут деньги.
Весы
У Весов ожидается очень продуктивное время в сфере финансов. Это их время выстрелить новой идеей, начать новый бизнес или найти новую работу с более благоприятными условиями. Звезды обещают им возможность карьерного роста, и отличное финансовое вознаграждение.
Козерог
Удача будет на стороне Козерогов, поэтому им необходимо действовать решительно и смело. Это идеальное время для представителей творческих профессий. Стоит слушать свою интуицию - она поможет покорить любую вершину и поистине много заработать.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.
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