Под Новосибирском в одном из сел одновременно погибли от 300 до 400 птиц.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Рифмы и Панчи".

По данным свидетелей, птицы начали массово гибнуть в Новосибирской области на территории поселка Усть-Тарка. Местные жители обнародовали видео, на котором можно заметить, как улица усыпана трупами ворон. Авторы страшных кадров сообщили, что погибли исключительно вороны, при этом, животные и другие птицы не пострадали.

Оценка в 300 – 400 птиц, которые умерли на улицах, пока остается предварительной. Эксперты уточняют информацию о масштабах трагедии. Сергей Кузлякин, глава управления ветеринарии Усть-Таркского района, сообщил, что, главным образом, умерли совсем молодые птицы. Большая их часть родилась в нынешнем году. Специалисты уже собрали трупы ворон. Эксперты взяли пробы у мертвых животных. Этот материал отправят на исследование в специальную лабораторию.

Орнитолог Алексей Яновский дал отдельный комментарий представителям российских СМИ по вопросу массовой гибели птиц. Он предположил, что причина трагедии в том, что вороны массово отравились химикатами. Яновский сообщил, что птицы могли съесть что-то отравленное на одной из городских свалок. Также орнитолог в качестве возможных причин назвал птичью эпидемию и отравление зерноотходами.

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