Ситуация с коронавирус в Украине ухудшается, больше всего заражаются Дельта-штаммом
Его скорость распространения выросла в разы. Один инфицированный Дельтой может в среднем заразить от 5 до 8 человек.
Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, из-за этого пик заболеваемости на ковид не за горами.
Наибольшую нагрузку на систему здравоохранения связанную с заболеваемостью коронавирусом, в Минздраве прогнозируют в ноябре. Однако не исключают, что пиковая нагрузка инфицирования COVID-19 может начаться раньше.
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По словам Кузина, прогнозы экспертов обновляются каждую неделю, и если ранее они предсказывали пиковую ковид-нагрузку на ноябрь - декабрь, то сейчас эксперты допускают, что она может начаться раньше, например, в октябре.
"Назвать точные даты сложно, так как события происходят очень быстро и число новых случаев заражения растет", – заявил Кузин.
Он также подчеркнул, что во многом ситуация будет зависеть от самих украинцев. Речь идет о соблюдении карантинных ограничений и вакцинации.
Глава санитарного ведомства призвал всех граждан страны чем быстрее выбрать для себя пункт вакцинации, препарат для прививки и "наконец вакцинироваться".
Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.
Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.