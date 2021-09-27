Ночью произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover

Его водитель отвлеклась от движения и влетела в парковочную площадку. В салоне также находилась подруга девушки. ДТП случилось в Киеве на Столичном шоссе.

Детали происшествия передает "Магнолия-ТВ".

Подруга горе-водителя рассказала, что причиной рассеянности стало то, что женщина "искала что-то в сумочке".

В результате автомобиль слетел с крутого поворота на зеленую зону, врезавшись в гору шин. После этого он снес ограждение парковочной площадки, задел две припаркованных машины и перевернулся на крышу.

И водитель, и пассажирка получили травмы, но ехать в больницу отказывались. Медик рассказал, что от женщин сильно пахло алкоголем.

Пассажирка не отрицала, что употребляла вино. Однако сказала, что не знает, употребляла ли алкоголь водитель внедорожника.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства ДТП. Водителя Range Rover впоследствии повезли на освидетельствование на состояние опьянения.

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