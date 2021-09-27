В конце сентября в Украине ожидаются заморозки
В Украине существенно похолодает 29-30 сентября. Синоптики прогнозируют заморозки в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы по всей территории Украины.
Об этом пишут в пресс-службе УкрГидрометцентра.
В Украину несется антициклон с северных широт, в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины. Поэтому в большинстве областей атмосферное давление будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков. При таких погодных условиях могут отмечаться заморозки в некоторых регионах.
29 сентября на северо-востоке страны, 30 сентября в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе заморозки от 0 до минус 5.
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В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только во вторник, 28 сентября, в северо-восточных областях и Карпатах днем небольшой дождь. Температура ночью +2+8 тепла, на побережье морей до +12.
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Как Politeka писала, что украинцев расстроили прогнозом на октябрь.
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