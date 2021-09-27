В Украине представителей отдельных профессий обяжут к вакцинации от коронавируса.

Предварительный перечень профессий опубликовала Федерация профсоюзов Украины на своем сайте.

В соответствии с предварительным вариантом документа, обязательной вакцинации подлежат служащие:

органов исполнительной власти;

местных госадминистраций;

учреждений профессионального, общего среднего образования, внешкольных учреждений образования и дошкольного образования.

В случае отказа пройти вакцинацию от коронавируса, сотрудника обещают отстранить от работы. В Минздраве сообщили, что указанный подход стал частью действующего законодательства Украины.

Европейский суд по правам человека ранее подтвердил, что обязательная вакцинация – это законная процедура, разрешив ее применение в демократических обществах. В соответствии с решением суда, обязательная вакцинация соответствует основополагающим правам и свободам человека.

В предварительном документе, который касается обязательной вакцинации в нашей стране сказано, что вошедший в него список могут значительно расширить. Это зависит от того, как в дальнейшем будет вести себя коронавирус в Украине. Чиновники обещают обнародовать полный и официальный вариант документа на нынешней неделе.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине

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