В Украине представителей отдельных профессий обяжут к вакцинации от коронавируса.
Предварительный перечень профессий опубликовала Федерация профсоюзов Украины на своем сайте.
В соответствии с предварительным вариантом документа, обязательной вакцинации подлежат служащие:
- органов исполнительной власти;
- местных госадминистраций;
- учреждений профессионального, общего среднего образования, внешкольных учреждений образования и дошкольного образования.
В случае отказа пройти вакцинацию от коронавируса, сотрудника обещают отстранить от работы. В Минздраве сообщили, что указанный подход стал частью действующего законодательства Украины.
Дочь Пугачевой Орбакайте появилась за ручку с известным актером, поразив публику: "Немножко грустно"
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Эллерт, Рыбак и другие кавалеры Мишиной собрались вместе ради "Холостячки 2": "Ох уж эта..."
ЧП на съемках "Співають всі", Остапчук тоже пострадал: "Задел рукой декорацию и..."
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Европейский суд по правам человека ранее подтвердил, что обязательная вакцинация – это законная процедура, разрешив ее применение в демократических обществах. В соответствии с решением суда, обязательная вакцинация соответствует основополагающим правам и свободам человека.
В предварительном документе, который касается обязательной вакцинации в нашей стране сказано, что вошедший в него список могут значительно расширить. Это зависит от того, как в дальнейшем будет вести себя коронавирус в Украине. Чиновники обещают обнародовать полный и официальный вариант документа на нынешней неделе.
Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине
Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей