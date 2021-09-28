Александр Усик одержал феерическую победу над Энтони Джошуа и вошел в мировую историю бокса

Украинец завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Накануне, украинский боксер вернулся в Украину и высказался о реванше с британским спортсменом.

Его слова цитирует издание Sport.ua.

Спортсмен признался, что о реванше с Джошуа пока не думает и считает, что британец тоже хочет пока просто отдохнуть от боя и залечить раны.

"Не знаю, это вопросы к Александру (Красюку прим.) или к Энтони (Джошуа прим.). Надо сначала выдохнуть. Блин, только вчера все закончилось, я не думаю, что кто-то из нас хочет сейчас разговаривать о реванше. Просто хотим "загоїти рани", которые у нас появились на протяжении подготовки и в бою. ", - заявил боксер.

Он также добавил, что ему хочется спокойненько выдохнуть, поблагодарить Господа Бога за такое полезное для Украины и его команды выступление, покушать той еды, которую ему не разрешали.

Журналисты также задали ему вопрос на счет того, решится ли Джошуа снова с ним боксировать. Усик ответил, что Энтони боец, поэтому он считает, что реванш состоится.

Напомним, что Джошуа после боя с украинцем попал в больницу: что произошло.

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