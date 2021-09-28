Александр Усик одержал феерическую победу над Энтони Джошуа и вошел в мировую историю бокса
Украинец завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Накануне, украинский боксер вернулся в Украину и высказался о реванше с британским спортсменом.
Его слова цитирует издание Sport.ua.
Спортсмен признался, что о реванше с Джошуа пока не думает и считает, что британец тоже хочет пока просто отдохнуть от боя и залечить раны.
Дочь Пугачевой Орбакайте появилась за ручку с известным актером, поразив публику: "Немножко грустно"
Трагически погибла фельдшер скорой помощи, фото: "тело нашли в выгребной яме"
Холод ворвется в Украину, окончательно вытеснив тепло: какие области ждут морозы до -5
Экс-ВИА Гра Мейхер в прозрачном платье впечатлила позой: "Но ведь как красиво падает..."
Внезапно остановилось сердце известного украинского артиста, ему было всего 40 лет: "Это большая потеря"
"Не знаю, это вопросы к Александру (Красюку прим.) или к Энтони (Джошуа прим.). Надо сначала выдохнуть. Блин, только вчера все закончилось, я не думаю, что кто-то из нас хочет сейчас разговаривать о реванше. Просто хотим "загоїти рани", которые у нас появились на протяжении подготовки и в бою. ", - заявил боксер.
Он также добавил, что ему хочется спокойненько выдохнуть, поблагодарить Господа Бога за такое полезное для Украины и его команды выступление, покушать той еды, которую ему не разрешали.
Журналисты также задали ему вопрос на счет того, решится ли Джошуа снова с ним боксировать. Усик ответил, что Энтони боец, поэтому он считает, что реванш состоится.
Напомним, что Джошуа после боя с украинцем попал в больницу: что произошло.
Еще Politeka писала, что Усик нагрубил журналисту после триумфального боя.
Также Politeka сообщала, что в Украине разгорелся скандал из-за трансляции боя Александра Усика