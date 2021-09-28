Как вам такое решение украинского боксера?

Украинский боксер сделал неожиданное заявление на пресс-конференции

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сказал, что поедет во временно оккупированный Россией Крым. На полуострове он навестит родственников.

Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции.

Так, отвечая на вопрос, поедет ли он отмечать победу к родственникам в Крым, Усик ответил: "Надо дождаться поясов. Конечно, будем праздновать".

Усик также добавил, что заскучал и хочет увидеть родных и друзей. Он хочет навестить своего первого тренера и побывать в зале, где тренировался раньше.

"Поедут пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть там тренера, кумовьев, сестру. Зайти в свой зал родненький. Спасибо тренеру, что довел меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, думать. Сделал с мальчика мужчину", – рассказал боксер.

Напомним, Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Он стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Напомним, что Джошуа после боя с украинцем попал в больницу: что произошло.

Еще Politeka писала, что Усик нагрубил журналисту после триумфального боя.

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