Придется платить еще больше, чем сейчас...

За год цены на подсолнечное масло повысились на 80,3%, но это еще не конец

Цены на подсолнечное масло в Украине снова могут пойти вверх. В первую очередь это связано с погодными условиями. Этот фактор значительно влияет на повышение стоимости подсолнечника.

Об этом рассказали специалисты Agroportal.ua.

По словам экспертов, во всем виновата погода - рост цен на подсолнечник спровоцировала именно она. В Днепропетровской и Запорожской областях пришлось остановить кампанию по уборке подсолнечника. А это в свою очередь привело к тому, что подсолнечник оказался в дефиците на внутреннем рынке для закупки переработчиками и трейдинговыми компаниями. Также рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла.

Ценовые предложения основных производителей масла на конец прошлой недели были озвучены на уровне 18,3 -18,7 тысяч за тонну на условиях FCA и 18,7 -19,5 тысяч за тонну с доставкой на завод.

Кроме того на оптовом рынке на юге Украины начали расти цены на овощи. На рост цен влияет неурожай на овощи в соседних странах и меньший урожай в Украине.

Средняя цена мяса свиней от производителей увеличилась на 5% до 89,61 гривны/кг, мяса крупного рогатого скота - на 13% до 108,15 гривны/кг, мяса кур - на 29% до 58,81 гривны/кг, молока - на 14% до 21,75 гривны/литр, масла сливочного - на 9% до 174,12 гривны/кг.

Напомним, цены на молочку в Украине резко выросли, детали.

Как Politeka писала, что в Украине взлетели цены на подсолнечное масло, даже в Европе дешевле.

Также Politeka рассказывала, украинцам массово продают масло-подделку.