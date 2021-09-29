На месте много скорых

В Украине спроизошло серьезное ДТП с погибшими и пострадавшими

Смертельное ДТП случилось рано утром, 29 сентября, в городе Козин вблизи Киева. Там произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля на улице Старокиевской возле дамбы. Кадры с места ДТП разместил «Киев Оперативный», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в патрульной полиции, грузовик Mercedes-Benz врезался в легковой автомобиль Toyota.

По предварительной информации два человека погибли, еще троих скорая забрала в больницу.

Что стало причиной аварии – на данный момент не сообщается.

Затруднено движение в обоих направлениях. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Как стало известно, 25-летний следователь одного из районных отделов полиции Одессы, управляя личным автомобилем Mazda, на перекрестке ул. Семена Палия и ул. Южная дорога в Одессе, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «КИА».

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