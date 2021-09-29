Гороскоп на октябрь 2021 сулит трем знакам Зодиака уникальную возможность перевернуть все с ног на голову
Трем знакам Зодиака октябрь сулит важные перемены до конца октября. Астрологи рассказали, кому повезет в этот период больше всех в деньгах, любви, карьере.
Как информирует Dailyhoro, астрологи назвали главных счастливчиков октября по знаку Зодиака.
Телец
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Почти весь октябрь для Тельцов станет комфортным. Они получат шанс улучшить свою жизнь. У людей этого знака могут появиться новые перспективы и новые возможности. Это прекрасный период для поисков новой работы, открытия своего дела. Единственный неблагоприятный день для этого знака – 30 октября.
Раки
Жизнь у Раков станет более радостной, спокойной, понятной и предсказуемой. Они будут бурлить новыми творческими идеями и инициативами. Финансовые успехи и прорывы ждут тех, кто заняты в сфере творчества, науки и продаж. Что касается отношений, то сейчас очень важно уметь слушать вторую половинку
Львы
Жизнь может поменяться кардинально, если научиться адекватно воспринимать критику и пожелания близких людей. Тогда ссоры и конфликты уйдут в прошлое, в семье и рабочем коллективе восстановится гармония и покой. У Львов проснется энергия, которая поможет добиться новых свершений и позволит сиять ярче всех.
Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.
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