Жители Киева зафиксировали массовую гибель рыбы
Экологическую катастрофу заметили в Оболонском районе на Андреевском озере. Местные говорят, что в воду слили какие-то химические вещества.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Киев".
По словам местных жителей, в воду слили какие-то химические вещества, в результате чего умерла рыба и даже раки повылазили со дна. Когда именно инцидент произошел - неизвестно.
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"В воду слили какую-то дрянь: умерла рыба, даже раки полезли со дна и выползают на берег. Постаралось либо одно из предприятий, либо "гаражники", – говорится в сообщении.
Рыбаки рассказали, что недавно заметили в воде "белые твердые пузырьки", которые горели и воняли пластиком при поджигании.
Стоит отметить, что в большинстве случаев загрязнение пресных вод остается невидимым, поскольку загрязнители быстро растворяются в воде.
Но есть и исключения: пенящиеся моющие средства, а также плавающие на поверхности нефтепродукты и неочищенные стоки. Есть несколько природных загрязнителей.
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