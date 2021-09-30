Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения

Жуткое ДТП произошло 29 сентября на Шполянщине, в поселке Станиславчик, Матусовской территориальной общины в Черкасской области. Там автомобиль на глазах у матери сбил 7-летнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области в Facebook.

ДТП произошло в среду, 29 сентября, в 15:00. Мать с ребенком вышли из автобуса на остановке вблизи поселка. В это время ребенок внезапно выбежал на дорогу, где попал под колеса автомобиля "Газель".

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Водитель транспортного средства рассказал полиции, что не успел затормозить, в результате чего сбил девочку. Авария произошла на глазах у матери и других местных жителей. На место происшествия вызвали скорую.

Девочка получила тяжелые травмы, сейчас за ее жизнь борются врачи Шполянской районной больницы. Транспортировать пострадавшую в Черкасскую областную больницу, медики говорят - нельзя. Сейчас ребенок в коме.

Следователи Звенигородского районного отдела полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку.

Напомним, что автобус с Донбасса разбился в РФ, много жертв.

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